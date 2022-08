Explosief gevonden in Noord, meerdere woningen ontruimd

In de straat Lohuis in Buikslotermeer is vanochtend een explosief gevonden. Meerdere woningen werden ontruimd, maar zijn inmiddels weer vrijgegeven. De Explosieven Opruimingsdienst Defensie (EOD) heeft het explosief materiaal veilig gesteld, bevestigt de politie.

De politie kreeg de eerste melding rond 7.30 uur 's ochtends binnen. In dezelfde straat was kort daarvoor een groepje mensen aan het vechten. Volgens een woordvoerder van de politie wordt nu onderzocht of dit iets met het explosief te maken heeft.

Onderdak

Door de ontruiming moesten er zo'n 40 bewoners hun huis verlaten. Aan hen werd onderdak aangeboden in een moskee in de buurt.

Naast de politie en EOD was ook de brandweer met een Quick Response Team ter plaatse. Dit team is te herkennen aan de kogelwerende vesten en helmen en wordt normaal gesproken ingezet bij incidenten met een hoog dreigingsniveau.

Getuigen

De politie doet onderzoek naar het incident en vraagt getuigen om contact op te nemen via 0900-8844 of anoniem via 0800-7000.