Tweede dag Fleet Festival gecanceld na klachtenregen: "Echt niets was goed geregeld"

Fleet Festival, dat dit jaar voor de eerste keer georganiseerd werd, vond plaats op verschillende boten die allemaal vanaf Amsterdam vertrokken. Festivalgangers op de boten keken uit op een eiland waar artiesten als Frenna, Broederliefde en Jonna Fraser optraden.

Voor veel festivalgangers werd het feest niet wat ze ervan verwacht hadden, blijkt uit de reacties onder verschillende Instagram-posts van het festival. De klachten gaan onder meer over het vervoer en het lange wachten, de hoge prijzen voor eten en drinken, maar ook over het slechte geluid op het 'feesteiland'. "Ik heb geen stukje Frenna of Jonna Fraser gezien", schrijft een bezoeker. "Halve optreden geen geluid gehad", reageert een ander. "Kon beter Spotify aanzetten." "Letterlijk niks was goed geregeld", klaagt een derde.