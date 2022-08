Pasveer blij met winst na duel met incidenten: "Komt altijd wat extra's bij kijken"

Ajax had weinig moeite met FC Utrecht vanmiddag en veel goals vielen er ook niet (0-2). Toch gebeurde er genoeg in Utrecht. Van blessures en debutanten tot twee nare incidenten. "Hoe meer aandacht we daaraan geven, des te interessanter wordt het voor mensen om dat te blijven doen", zei Remko Pasveer na afloop van de wedstrijd over de oerwoudgeluiden die vanuit het publiek te horen waren richting Brian Brobbey.

Toch was er nog een incident waar het na afloop over ging. In de tweede helft legde scheidsrechter Danny Makkelie het spel enkele minuten stil nadat er een vuurwerkbom was afgegaan op het veld. De enorme knal was in het hele stadion te horen, maar degene die er het dichtst bij stond was Pasveer. "Natuurlijk schrik je van de knal, maar verder moet je gewoon weer doorgaan."

"Ik kreeg er helemaal niets van mee", zei de doelman verder over het incident. "Ik heb Brian gesproken en die had het ook niet echt meegekregen. Dus laten we er niet te veel aandacht aan geven en het positieve benadrukken en niet het negatieve."

Een enorme knal in de Galgenwaard ineens. Dat was zeker geen rotje.. Makkelie legt de wedstrijd stil #utraja @AT5 pic.twitter.com/d7GoLxe1uy

Debutanten

Met Devyne Rensch en Daley Blind vielen vanmiddag allebei de backs geblesseerd uit. Na afloop liet Schreuder weten in beide gevallen niet te vrezen voor een lange absentie. Zowel Rensch als Blind werden vervangen door een debutant. In het geval van Rensch was dat de Mexicaanse aanwinst Jorge Sánchez. "Ik denk een prima debuut. Je ziet meteen zijn temperament en agressiviteit", zei Schreuder. "Je ziet dat hij een winnaar is, dat hij tempo heeft en dat hij het spel met de bal wel beheerst. Defensief zie je sowieso dat hij goed is in z'n duels."

Ook de 19-jarige Youri Baas maakte zijn debuut vandaag. "Hij had het geluk dat Owen Wijndal vandaag last van zijn enkel had, anders was die er natuurlijk ingekomen. Maar hij heeft het prima gedaan", zei Schreuder. "Je ziet dat hij een bepaalde flair en uitstraling heeft, dat is mooi."

En zo had Pasveer dus ineens een aantal nieuwe gezichten voor zijn neus staan. "Ik denk dat die jongens het heel goed hebben ingevuld en dat het heel vertrouwd voelde. We hebben wel al vaak getraind met elkaar, maar dit is toch anders. Helemaal uit bij Utrecht, daar komt natuurlijk altijd wat extra's bij kijken."

Antony

Vlak na de wedstrijd kwam naar buiten dat er een akkoord op hoofdlijnen zou zijn tussen Ajax en Manchester United over Antony. "Ik wil vandaag eigenlijk alleen maar over de wedstrijd praten en niet over de situatie Antony", was Schreuder duidelijk. "Ik heb daar denk ik genoeg over gezegd. Ik geef nog steeds aan dat ik denk en hoop dat hij blijft."

De transfersom voor de Braziliaan loopt naar verluidt op richting de honderd miljoen euro. "Dat zijn aardige bedragen", zegt Pasveer met enig gevoel voor understatement. "Ik kan er verder weinig over zeggen. Ik ben in ieder geval geen honderd miljoen waard, dat weet ik wel."