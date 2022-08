Urban Sports Week afgesloten met NK Panna Knock Out

Het woord panna komt uit het Surinaams en betekent 'poortje'. Een panna is een beweging waarbij je de bal tijdens het voetballen tussen de benen van je tegenstander door speelt. Tijdens het NK kan er ook op een andere manier gewonnen worden; door zoveel mogelijk te scoren. Een wedstrijd duurt drie minuten. Deel je een panna uit, is de wedstrijd gelijk afgelopen en heb je gewonnen.

Deelnemer Zohair Arbib legt uit hoe moeilijk het is om iemand een panna te geven. "Veel deelnemers houden hun benen dicht. Hoe verder je in het toernooi komt, hoe meer wedstrijden eindigen op doelpunten." Het gevoel van een panna krijgen omschrijft hij als een 'bom op je zelfvertrouwen'.

Voorrondes

Om mee te kunnen doen met het NK hebben de deelnemers zich eerst moeten bewijzen tijdens de voorrondes die georganiseerd zijn in verschillende steden in het land. "Dit jaar hebben we in totaal vijf voorrondes in Amsterdam georganiseerd, maar dat mogen er wat mij betreft ook vijftig zijn", zegt organisator Stefan Molendijk. Hij hoopt dat de sport blijft groeien en meer jongeren uit het hele land bij elkaar brengt. "Het leeft en daar word ik als straatvoetballiefhebber natuurlijk vrolijk van", zegt hij.

Het spel Panna Knock Out bestaat sinds eind jaren 90. Onder aanvoering van onder meer Edgar Davids wordt het spel, samen met straatvoetballers uit Amsterdam en Rotterdam, bedacht. Het eerste Europees kampioenschap Panna Knock Out vindt plaatst in 2012 in Beverwijk. Het toernooi wordt gewonnen door Amsterdammer Mohamed Boutaka.