Verdachte in onderzoek naar reeks explosies is 15-jarige Amsterdammer

De verdachte die de politie vrijdag oppakte in het onderzoek naar een reeks explosies, is een jongen van vijftien jaar oud. Hij komt uit Amsterdam.

Dat bevestigt een woordvoerder van het Openbaar Ministerie. De jongen is vandaag voorgeleid en moet van de rechter-commissaris nog zeker twee weken blijven vastzitten.

Ook het OM wil, net als de politie vrijdag, niet zeggen bij welke explosies de jongen betrokken zou zijn. "Hij zit in beperkingen, dus dat is een reden, net als dat hij minderjarig is", zegt de woordvoerder. "Dan zijn we altijd wat terughoudend."

Het onderzoek wordt uitgevoerd door een rechercheteam dat zo'n anderhalve week geleden werd opgericht.