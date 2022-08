ANWB waarschuwt voor drukte op de weg door NS-staking

De NS staakt morgen in de regio Utrecht. Vrijwel het hele land zal daar last van hebben. Alleen op het traject Centraal Station - Schiphol rijden namelijk treinen van de NS.

Bus

Dat betekent dat werknemers die niet in Amsterdam wonen zijn aangewezen op de auto, fiets of bus. Vervoerder Flixbus verwacht morgen dan ook veel reizigers.

"Sinds de start van vakbondsonderhandelingen over de salarisvoorwaarden van de NS-medewerkers, is het internet verkeer en het aantal boekingen van FlixBus-reizen in Nederland flink gegroeid", stelt het bedrijf. "Flixbus bedient zo'n 20 steden in Nederland en is een duidelijk alternatief voor passagiers die door het hele land moeten reizen."

Uiterst vervelend

De NS liet eerder vandaag weten dat de treindienst morgen 'in het hart wordt geraakt'. "We moeten een groot beroep doen op het begrip en de zelfredzaamheid van onze reizigers", zei waarnemend president-directeur Bert Groenewegen. "Dat vinden we uiterst vervelend."

Groenewegen zei dat hij de zorgen en het signaal van de stakende NS-medewerkers wel begrijpt. "Daarom willen we graag in gesprek met de vakbonden om tot een goede cao te komen."