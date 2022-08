Het is officieel: Antony naar Manchester United voor 95 miljoen euro

Ajax en Manchester United hebben overeenstemming bereikt over de overgang van Antony. De Braziliaan wordt verkocht voor 95 miljoen euro, met bonussen kan dit oplopen tot 100 miljoen euro.

De transfer is nog onder voorbehoud van de medische keuring en de contractuele afhandeling van beide clubs met de speler. De vleugelaanvaller stond nog tot en met medio 2025 onder contract bij Ajax. Bij ManU wordt Antony herenigd met voormalig Ajax-trainer Erik ten Hag en verdediger Lisandro Martinez.

De 22-jarige aanvaller kwam in 2020 over van het Braziliaanse São Paulo. Ajax betaalde toen 22 miljoen euro voor het talent, destijds Ajax' duurste transfer ooit. Op 13 september dat jaar maakte hij zijn debuut tijdens de wedstrijd Sparta – Ajax (0-1), waarin hij direct het winnende doelpunt aantekende.

De Braziliaans international speelde 82 officiële wedstrijden en maakte daarin 24 doelpunten. In de twee seizoenen die Antony bij Ajax speelde werd hij ook tweemaal landskampioen. In 2021 won hij ook de KNVB Beker.

Deze transfer is de duurste uitgaande transfer ooit bij Ajax. Dat was middenvelder Frenkie de Jong, hij werd voor 86 miljoen verkocht aan Barcelona. Verdediger Matthijs de Ligt werd in datzelfde jaar voor een 'halfmiljoentje' minder verkocht. Ajax heeft sowieso een prima jaar als het gaat om inkomsten uit transfers. Voor Martinez betaalde manchester dik 53 miljoen euro. En spits Sebastian Haller werd voor 31 miljoen verkocht aan Borussia Dortmund.