Traditionele bouwmaterialen zijn zo duur geworden, dat het niet haalbaar meer is om de enorme bouwopgave in het land mee te realiseren. Daar komt ook nog eens bij dat de productie van die traditionele materialen een behoorlijke aanslag is het milieu. Maar bouwen moeten we, linksom of rechtsom, en daarom kan bouwen met biobased, oftewel natuurlijke materialen weleens dé oplossing zijn. Tijd voor een omslag in de bouwwereld dus!