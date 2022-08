Wethouder Groot Wassink over Ter Apel: "Je schaamt je de ogen uit je kop"

Langer dan een jaar ligt de asielboot er niet in het Westelijk Havengebied. Dat zegt wethouder vluchtelingenzaken Rutger Groot Wassink tegen AT5. Hij noemt de duizend extra vluchtelingen in de stad een korte termijnoplossing voor de vastgelopen asielopvang in Nederland. "Ik denk dat het kabinet ook met maatregelen bezig is om ervoor te zorgen dat Ter Apel nooit meer voorkomt, want je schaamt je natuurlijk je ogen uit je kop."

Groot Wassink noemt de opstelling van Amsterdam een traditie die nu "in ere" wordt gehouden. "Ik vind dat we als Amsterdam een stad zijn die vindt dat we barmhartig moeten zijn en moeten helpen als dat noodzakelijk is."

De wethouder noemt de situatie in Ter Apel hartverscheurend. "Je maakt je zorgen. Als wij mensen, die gevlucht zijn, niet in hun eerste levensbehoefte kunnen voorzien. Dat is verschrikkelijk en betekent ook dat ik vind dat alle gemeentes een bijdrage zouden moeten leveren, Amsterdam doet dat ruimhartig. Ik denk dat het kabinet ook met maatregelen bezig is om ervoor te zorgen dat Ter Apel nooit meer voorkomt, want je schaamt je natuurlijk je ogen uit je kop."

"Het is een tijdelijke oplossing. Iedereen heeft de afgelopen weken gezien dat de situatie in Ter Apel door een humanitaire grens in gegaan. Dat betekent dat gemeenten en het Rijk samen de vastgelopen asielketen samen moeten vlottrekken. Deze boot helpt voor de korte termijn. vorige week is er ook een akkoord gesloten tussen gemeenten en het Rijk waar ook oplossingen inzitten voor de lange termijn", aldus Groot Wassink.

Eern verlenging is kortdurend. Dit is geen kwestie van jaren. Over een jaar ligt die boot er niet meer

Over een jaar is de boot zeker weg, zegt de wethouder. "Het Rijk kan deze boot niet tot in de eeuwigheid blijven huren. De eigenaar wil deze boot ook straks weer gebruiken. Wij hebben gezegd: zes maanden en we kijken tussendoor of het goed gaat en nog steeds veilig is. Een uitbreiding met twee keer 250 is dan eventueel mogelijk, maar dan zou de verlenging daarna kortdurend zijn. Dit is geen kwestie van jaren. Over een jaar ligt die boot er niet meer nee."

Woningen

Den Haag komt Amsterdam tegemoet door versneld flexwoningen te gaan bouwen. Door maximaal drieduizend tijdelijke huizen moet de vastgelopen woningmarkt en asielketen worden vlotgetrokken. Ook geeft het kabinet Amsterdam uitstel van de taakstelling voor het huisvesten van statushouders.

Groot Wassink is kritisch op Den Haag wat betreft de oorzaak van de asielcrisis. "Ik denk dat het komt door falend beleid, we hebben te snel opvanglocaties gesloten. Ik denk dat we ernaar toe moeten dat elke gemeente voor een deel van de opvang verantwoordelijkheid draagt. Dat is nu niet zo, je ziet dat de opvang nu heel erg geconcentreerd is. Het betekent dus ook dat er meer aanmeldcentra moeten komen en niet alleen in Ter Apel."

De asielboot wordt op 1 oktober in gebruik genomen en wordt beheerd door het Centraal Orgaan opvang Asielzoekers (COA).