'Ajax en Sevilla akkoord over Ocampos'

De 28-jarige middenvelder is de beoogd opvolger van Antony, die voor 95 miljoen euro is verkocht aan Manchester United. Nadat duidelijk werd dat Ajax er niet in slaagde Hakim Ziyech binnen te halen, werd de interesse in Ocampos deze week concreet.

De Argentijnse aanvaller van Sevilla speelde eerder voor AC Milan, As Monaco en Olympique Marseille. Hij had bij Sevilla nog een contract tot medio 2024. Hij zou persoonlijk al akkoord zijn met Ajax en was vanochtend al niet meer op de training van Sevilla.