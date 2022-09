Misdaad NL V Twee vrouwen beroofd en met vuurwapen bedreigd door man die te gast is op hun hotelkamer

Twee vrouwen worden in februari op hun hotelkamer aan de Weesperstraat beroofd en bedreigd met een vuurwapen. Ze hebben de verdachte de nacht daarvoor ontmoet in het uitgaansleven en hebben hem uitgenodigd om naar hun hotel te komen. In Bureau 020 deze week beelden van de man.

De twee toeristen zijn op woensdagavond 16 februari in de stad als ze de man ontmoeten. Hij stelt zich voor als 'Toni' en de slachtoffers hebben een gezellig gesprek met hem. Als de man aangeeft dat hij een van de twee vrouwen wel leuk vindt, wisselt ze haar telefoonnummer met hem uit. Ze spreken af om elkaar de dag daarna weer te ontmoeten. Privacy De volgende dag hebben de vrouw en 'Toni' eerst telefonisch contact, daarna zien ze elkaar 's middags kort in het hotel waar de vrouwen verblijven. Hij zegt vervolgens dat hij moet werken, daarom verlaat hij de vrouw weer. Maar ze spreken af dat hij na zijn werk weer naar het hotel komt. En inderdaad, rond 20.00 uur is hij er weer. Terwijl de vrouw hem ophaalt bij de receptie, trekt de andere vrouw zich terug in de badkamer, zodat haar vriendin en de man wat privacy hebben in de hotelkamer. Maar als hij eenmaal in de kamer is, blijkt hij heel andere plannen te hebben. Vrijwel meteen doet hij zijn rugtas open en haalt daar een vuurwapen uit. Hij richt het op de vrouw en zegt dat ze hem geld en haar telefoon moet geven. De vrouw doet dat direct, omdat ze bang is dat de man haar iets aandoet. Intussen beseft de vrouw in de badkamer dat het afspraakje niet verloopt zoals verwacht en ze komt daarom de badkamer uit. Ook zij krijgt vervolgens het vuurwapen op haar hoofd gericht.

De verdachte als hij het hotel verlaat na de beroving

Hardhandig beetgepakt De man dwingt de twee vrouwen om op de bank te gaan zitten en zegt dat ze daar moeten blijven zitten tot hij weg is. Dan slaat hij op de vlucht, met als buit een telefoon en een behoorlijke som cash geld. Van het incident zelf zijn geen beelden, wel is de man kort te zien op beelden van bewakingscamera's in en buiten het hotel. "Allebei de vrouwen krijgen een vuurwapen op hun hoofd gericht", zegt Marijke Stor van de politie Amsterdam. "En een van de twee wordt ook hardhandig beetgepakt door de man. De mentale impact op de vrouwen is dan ook aanzienlijk. Wij willen weten wie hier verantwoordelijk voor is."