Toerist knock-out geslagen en overreden door scooter na opmerking over vernieling

In de nacht van zaterdag 25 op zondag 26 juni vernielen vier jongens aan de Weteringschans een scooter. Dit doen ze onder meer door op het ding in te slaan met een verkeersbord. Als twee jonge toeristen hen daarop aanspreken, mishandelen de jongens de toeristen. In Bureau 020 deze week beelden van de verdachten.

Hij krijgt klappen, valt op de grond en wordt daar verder mishandeld. Terwijl hij daar ligt hoort hij dat er een scooter op hem af komt rijden en hij voelt hoe de scooter tegen hem aanrijdt. Bij het andere slachtoffer gaan de jongens zelfs nog verder. Die wordt overreden door de scooter terwijl hij op de grond ligt. Omstanders die zien wat er gebeurt, grijpen vervolgens in. De vier jongens slaan daarna op de vlucht in de richting van het Rijksmuseum, onder andere op de scooter.

Een getuige van de mishandeling ziet het groepje kort daarna rondlopen op de Van Baerlestraat. Als een van de jongens hem ook herkent, zegt hij iets dreigends en komt hij op de getuige afgelopen. Die voelt zich geïntimideerd, maar weet de jongens toch af te schrikken. De jongens gaan er vervolgens opnieuw vandoor. Het slachtoffer dat bewusteloos is geslagen, moet naar het ziekenhuis worden gebracht en ook het andere slachtoffer raakt gewond.

Camerabeelden

Omstanders maken foto's van het kenteken van de scooter, maar het blijkt om een leenscooter te gaan. Wie de verdachten zijn is nog onbekend. Van de mishandeling zelf zijn geen beelden, wel zijn de vier verdachten te zien als ze over de Van Baerlestraat langs een pinautomaat lopen. Een van de vier lijkt iets te roepen in de richting van het schermpje van de automaat. Daarbij komt zijn gezicht goed in beeld.

"Het is natuurlijk al bizar dat je met een verkeersbord een scooter gaat vernielen", zegt Marijke Stor van de politie Amsterdam. "Maar dat je dan vervolgens de mensen die je hier op aanspreken zo toetakelt, is natuurlijk totaal onacceptabel. Wij willen zo snel mogelijk weten wie hier verantwoordelijk voor zijn."