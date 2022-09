73-jarige vrouw voor zo'n 20.000 euro opgelicht met babbeltruc

Het slachtoffer geeft haar bankpas op 31 mei mee aan een nep-bezorger van PostNL die aan haar deur staat. Eerder die dag is ze gebeld met de mededeling dat iemand heeft geprobeerd om een bedrag van ruim duizend euro van haar rekening af te schrijven voor Oekraïne. Dat zou bij meer mensen zijn gebeurd zijn en het zou om fraude gaan, krijgt de vrouw te horen.

Misbruik van haar kwetsbaarheid

De zogenaamde bankmedewerker vertelt de vrouw dat ze een nieuwe bankpas nodig heeft en dat haar oude moet worden komen opgehaald. Op verzoek van de persoon aan de lijn verhoogt de vrouw onder meer haar daglimiet en spreekt ze haar pincode in.

Een dag later komt ze erachter dat ze bijna 20.000 euro armer is. Door in elk geval drie mannen is geld van haar rekening gehaald op verschillende plekken in Amsterdam en Almere. "Er is hier op een heel nare manier misbruik gemaakt van de kwetsbaarheid en het goede vertrouwen van het bejaarde slachtoffer. Dat zij dit op haar oude dag nog moest meemaken is natuurlijk heel vervelend. Wij willen weten wie haar dit hebben aangedaan."