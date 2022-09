Bodil Ouédraogo, Circusbende of Ocho & Ibs: Wie wint de Amsterdamprijs 2022?

Op 10 oktober wordt de Amsterdamprijs voor de Kunst weer uitgereikt. In aanloop naar de uitreiking van de prijs stelt AT5 de genomineerden aan je voor. Vandaag laten we je kennismaken met de genomineerden in de categorie 'Stimuleringsprijs': visueel kunstenaar Bodil Ouédraogo, circusorganisatie Circusbende en rapduo Ocho & Ibs. Deze talenten zijn te zien in het AT5-programma Amsterdamprijs voor de Kunst .

"Waar ik mij op focus is the art of dressing up, de kunst van het dragen"

Visueel kunstenaar Bodil Ouédraogo is een unieke stem in de Nederlandse modewereld. De jury van de Amsterdamprijs prijst haar vanwege de eigenheid en gelaagdheid van haar werk, dat zich op het snijvlak bevindt van mode en beeldende kunst. "Waar ik mij op focus is the art of dressing up, de kunst van het dragen."

Eén van Ouédraogo's werken, een samenwerking met Amsterdam Fashion Week, was een tijd te zien in het Stedelijk Museum. "Dat was een installatie performance van een video die ik had gemaakt in Burkina Faso, over het hoe te dragen van een bepaald soort kledingstuk." In dit geval de grand boubou, een golvend gewaad met wijde mouwen dat in heel West-Afrika wordt gedragen. "Ik zie dit bijna als een soort tutorial film eigenlijk. De lagen in identiteit naast, boven en op elkaar te kunnen zien, daar zoek ik naar."

Medeoprichter Do Verschragen over het begin van Circusbende: "Je ziet weleens straattheater, in hoeverre dat nog mag. Iemand met een gitaar op de Dam of op stelten. Maar niet dat je een hele voorstelling ziet. Ik denk dat we heel vaak hebben gezegd, dit gaat lukken." Collega en vriendin Chiva Bons vult aan: "We zijn het ook gewoon ontzettend gaan doen, met heel veel steun van te gekke mensen." Met resultaat: In coronajaar 2021 wisten ze in Noord, West en Oost meer dan tienduizend bezoekers te bereiken op het Circusbende festival.

"We merkten beiden dat we een soort van mannelijke begeleiding misten"

Twee jonge artiesten uit Zuidoost, geboren en getogen in de Bijlmer: Nichowell Nicholas en Ibsan Burnet oftewel het rapduo Ocho & Ibs maakt al zo'n tien jaar muziek. Kenmerkend is de kwetsbaarheid die in hun songteksten tot uitdrukking komt. "We hebben bepaalde dingen ervaren en dat uiten we in onze muziek. Daar kunnen mensen zich mee identificeren, er is altijd wel iemand die zich kan identificeren met wat jij hebt meegemaakt."

Naast muziek speelt het duo een actieve rol in het inspireren van jongeren. Ze richten zich op jonge mannen die zijn opgegroeid zonder vaderfiguur, om het beste uit zichzelf te halen. "We merkten beiden dat we een soort van mannelijke begeleiding misten en dat in onze cirkel heel veel jongens hier last van hadden. Zodoende willen wij de rol invullen die we zelf hebben gemist."

"De fouten die ik heb gemaakt zou ik liever voor anderen willen voorkomen", vertelt Burnet. "Niet met mijn emoties weten om te gaan bijvoorbeeld. Dat is niet erg, maar het is belangrijk om erover te praten."