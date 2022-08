Stad NL V Emoties lopen hoog op bij vergadering over Amsteldorp: "Luister naar je inwoners"

Hoog oplopende emoties tijdens de deelraadsvergadering in Oost-Watergraafsmeer gisteravond. Een grote groep bewoners van Amsteldorp was naar het stadsdeelkantoor gekomen om hun ongenoegen te uiten over de gang van zaken rond de geplande vernieuwing van de openbare ruimte in hun wijk. Volgens de bewoners hadden ze betrokken moeten worden bij de in hun ogen rigoureuze herinrichting van hun buurt.

In de plannen van stadsdeel Oost heeft de buurt straks 77 parkeerplaatsen minder. Daarnaast wordt alles eenrichtingsverkeer. De buurt is fel tegen de plannen. Ze zijn bang dat de situatie in hun rustige buurtje alleen maar zal verslechteren. Geen inspraak Gisteravond mochten de bewoners kort spreken tijdens de vergadering van het stadsdeel. Ze voelen zich niet gehoord. Omdat het stadsdeel niet spreekt van 'herinrichting' maar van 'groot onderhoud', is inspraak niet nodig. Volgens de bewoners is er wel degelijk sprake van een complete herinrichting. "Draai deze besluiten terug. Of neem een nieuw besluit. En luister naar je inwoners."

Als portefeuillehouder Rick Vermin (GroenLinks) nogmaals benadrukt dat het gaat om 'groot onderhoud' klinkt er luid gemor in de zaal. Ook veel raadsleden hebben zo hun twijfels. Een motie van de SP en Méérbelangen wordt met een grote meerderheid aangenomen. Daarin wordt gepleit voor een kort participatietraject. Ook Vermin gaat akkoord, zolang de ondergrondse werkzaamheden maar kunnen beginnen. Bewoner Sander Veenis is blij met de aangenomen motie, maar gaat nog niet zitten juichen. "De vraag is hoe daar invulling aan gegeven gaat worden. En de woorden die de bestuurder daarbij sprak zijn niet echt hoopgevend. Hij beroept zich op het beleid wat is vastgesteld en hij verschuilt zich achter het argument dat er bijna geen ruimte meer is. Ja, wat houdt die participatie dan in?"