Ajax kende knotsgekke transferzomer: Ocampos binnen vlak voor deadline

De transfermarkt is in Nederland sinds vannacht gesloten en Ajax moet genoegen nemen met de aankopen die zij hebben gedaan. De Amsterdammers kenden een ontzettend drukke transferzomer met veel vertrekkende sterren, máár ook met de komst van een aantal prachtige nieuwe namen.

Het was de eerste transferperiode voor de nieuwe Ajax-trainer Alfred Schreuder en voor de nieuwe technisch directeuren Gerry Hamstra en Klaas-Jan Huntelaar, in de volksmond ondertussen omgedoopt tot H2. De zomer waar het ene gerucht het andere opvolgde, kwam tot zijn einde in een knotsgekke Deadline Day.

Deadline Day

Zou Ajax nog een vervanger voor Antony weten te strikken, stunten de Amsterdammers nog meer op de transfermarkt en verliezen we nog twee Ajacieden? Dat waren de vragen waar elke supporter aandachtig op zat te wachten voor antwoorden.

De vervanger van Antony is na veel moeite toch binnen. Lucas Ocampos, waarvan dinsdag zeker leek dat hij voor 20 miljoen euro naar Amsterdam zou komen, wordt voor een seizoen gehuurd van Sevilla met een optie tot koop. De Raad van Commissarissen stak tot twee keer een stokje voor de deal die al rond was, maar is uiteindelijk akkoord gegaan met de huur van de Argentijn en zodoende kon Ajax de transfer melden om 23.57 uur.

Dan was Ajax nog bezig met twee spelers: de transfervrije middenvelder Florian Grillitsch en Benfica-doelman Odysseas Vlachodimos. De komst van Grillitsch lijkt in kannen en kruiken en wordt naar verwachting snel bekend gemaakt, dat is mogelijk aangezien de speler transfervrij is. Waar het zeker leek dat Vlachodimos naar Amsterdam zou komen, schrijft De Telegraaf dat de RvC opnieuw een streep trok door de deal. De keeper was zelf al rond met de club en de verwachting is dat Ajax in januari opnieuw aanklopt bij Benfica.

Waar in Nederland de transfermarkt gesloten is, is die in Engeland nog een dag open. Menig supporter bibbert van dat idee en dat is niet gek. Everton lijft graag nog Mohammed Kudus in, die volgens geruchten gisteren weigerde te trainen, en Chelsea heeft volgens De Telegraaf een bod van 50 miljoen euro uitgebracht voor de diensten van Edson Álvarez. Er zit ook een positieve kant aan de extra dag die de Engelsen hebben: Chelsea probeert ook PSV'er Ibrahim Sangaré in te lijven, zo meldt De Telegraaf.