ACTA-gebouw al 10 jaar vol met studenten en legendarische feestjes

Tien jaar geleden verhuisde Thom Aalmoes als eerste bewoner naar het oude ACTA-gebouw. “Wat ACTA onderscheidt van de rest is dat het licht anarchistisch is. Een beetje een ongeleid projectiel. Dat zorgt aan de ene kant voor wat chaos, maar ook voor heel veel vrijheid en plezier om jezelf te leren kennen”, vertelt Thom.

Voor hem was dit de eerste plek waar hij op zichzelf ging wonen. Ook al in die tijd was het vinden van een betaalbare woning niet altijd even makkelijk. In ruil voor het meehelpen van het plaatsen van gipswanden kreeg Thom huurkorting. Na zes jaar keert hij weer terug naar de ACTA: “Er is niks veranderd. Zelfs de geur is nog hetzelfde”.