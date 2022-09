Munashe (22) wordt sinds vrijdag vermist, waarschijnlijk is hij in Amsterdam

De marechaussee is op zoek naar de 22-jarige Munashe Goromonzi. Hij is sinds vrijdag vermist. Er zijn vermoedens dat op dit moment in Amsterdam verblijft, met name in het gebied van De Burgwallen.

Munashe was vrijdag samen met zijn moeder onderweg naar het Verenigd Koninkrijk. Op Schiphol werd hij voor zijn vlucht geweigerd, waarna hij wegrende in de richting van Amsterdam. Hij had op dat moment alleen een telefoon, 30 euro en een rugzak met kleding bij zich.

De marechaussee kon Munasche nog enige tijd volgen via de GPS op zijn telefoon. Toen hij op de Nieuwmarkt was, viel die op een gegeven moment uit. Afgelopen maandag is Munasche nog gezien in eetcafé Het Paleis, waar hij belde naar zijn oom die in het Verenigd Koninkrijk woont.

Urgent

Omdat Munashe een medische indicatie heeft, beschouwt de marechaussee deze zaak als een urgente vermissing. De moeder van Munashe heeft toestemming gegeven om de media te benaderen in de hoop haar zoon terug te vinden.

Wie Munashe na 26 augustus heeft gezien, wordt verzocht contact op te nemen met de marechaussee via telefoonnummer 0800-1814. Mensen die Munasche tegenkomen, wordt verzocht hem niet aan te spreken.