Nevenfuncties wethouders drie maanden na installatie nog altijd niet vermeld: "Ernstige omissie"

De op 1 juni van dit jaar geïnstalleerde Amsterdamse wethouders hebben op de website van de gemeente drie maanden later hun nevenfuncties nog altijd niet vermeld. Voor Amsterdammers valt dus niet te controleren wat zes van de negen wethouders naast hun openbare bestuursfunctie nog meer voor werkzaamheden verrichten. "Dat is een ernstige omissie", aldus hoogleraar bestuurskunde Michiel de Vries van de Radboud Universiteit in Nijmegen.

Elke burger moet namelijk kunnen controleren of nevenfuncties van wethouders gewenst of ongewenst zijn. Van de wethouders die ook al in het vorige college zaten, zijn de nevenfuncties zichtbaar. Ook zijn de pagina's geüpdatet, zo blijkt uit de informatie over wethouder Marjolein Moorman. Haar neveninkomen als auteur staat vermeld: het boek dat zij schreef "Rood in Wassenaar" kwam begin dit jaar nog uit.

De 'Gedragscode college van burgemeester en wethouders Amsterdam' is specifiek over hoe wethouders hun nevenfuncties moeten openbaren. "Het lid van het college levert de gemeentesecretaris de informatie aan over de (neven)functies die openbaar gemaakt moeten worden bij aanvang van het ambt. De gemeentesecretaris legt hiervoor een register aan en beheert dit register. Het register is openbaar en via internet beschikbaar."

In artikel 41b van de gemeentewet wordt aandacht besteed aan nevenfuncties voor wethouders. "Een wethouder vervult geen nevenfuncties waarvan de uitoefening ongewenst is met het oog op een goede vervulling van zijn wethouderschap", schrijft punt één voor.

Van zes nieuwe wethouders is ruim negentig dagen na installatie nog niks te vinden. Het gaat om Reinier van Dantzig (D66), Sofyan Mbarki (PvdA), Melanie van der Horst (D66), Hester van Buren (PvdA), Zita Pels (GroenLinks) en Shula Rijxman (D66).

De Vries is verbaasd over de gang van zaken. "Als burger moet je het bestuur kunnen controleren. Als burgemeester of gemeentesecretaris zou ik de wethouders toch even heel snel wijzen op deze ernstige omissie. Eigenlijk had dit al vanaf dag 1 van hun installatie inzichtelijk moeten zijn. Dat is een basisprincipe."

De hoogleraar wijst op de veranderende maatschappij, waarbij de integriteit van het openbaar bestuur meer dan ooit onder een vergrootglas ligt. "Het kan erdoorheen geslipt zijn. Iemand in het ambtelijk apparaat zou de wethouders en hun medewerkers erop moeten wijzen. Integriteit is tegenwoordig zo cruciaal, doe dat toch even. Zorg dat het vandaag nog op de website staat."

Blijven liggen

Een woordvoerder van het gemeentebestuur laat weten dat het publiceren van de nevenfuncties "was blijven liggen". Er is deze week nog een rondje gemaakt langs de wethouder voor een laatste controle. De woordvoerder beloofde dat de nevenfuncties en -inkomens zo snel mogelijk worden gepubliceerd.