Bewoner Gaasperdam ligt maanden dood in woning: "In- en intriest"

Een bewoner van het Wethouder de Vriesplantsoen in Gaasperdam heeft maandenlang dood in zijn woning gelegen. Het lichaam werd ontdekt nadat een buurvrouw alarm sloeg. Vandaag is de inboedel weggehaald.

De overleden man had volgens de buurt met niemand contact, maar hij zorgde wel voor overlast. Vier verschillende buren vertellen dat hij vrijwel elke avond of nacht aan het schreeuwen was. Dat geschreeuw stopte een paar maanden terug.

"Eerlijk, ik ben niet opgelucht, want ik gun niemand de dood", vertelt een bewoner van het plantsoen. "Ik vond het gewoon raar dat het zo stil was. En hij schreeuwde echt elke nacht." Ze vermoedde zelf dat de man mogelijk naar een opvanglocatie was gegaan.

Een andere bewoner zegt dat de overleden bewoner eenzaam was. "Hij trad weleens buitensporig over het balkon naar buiten door Jan, Piet en Klaas uit te schelden. Maar het is natuurlijk in- en intriest dat je zo moet eindigen. Dat is toch afgrijselijk."

Geen strafbaar feit

Het lichaam is volgens de bewoner die melding deed bij de hulpdiensten op 23 juni gevonden. Waarschijnlijk is hij in maart of april overleden. Het weghalen van de meubels, afval en andere spullen gebeurde vandaag dus pas.

Een woordvoerder van de politie laat weten dat de recherche ook vermoedt dat het lichaam er twee of drie maanden lag. Er is onderzoek gedaan, maar zijn dood was niet het gevolg van een strafbaar feit.