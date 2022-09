Dress For Succes heeft op 'toepasselijke plek' een nieuw onderkomen gevonden

Iets meer dan negen maanden geleden was Dress For Succes, de kledingzaak waar mensen met een laag inkomen gratis een outfit voor hun sollicitatie kunnen krijgen, nog dringend op zoek naar een nieuw onderkomen. Die is inmiddels gevonden: de winkel zit tegenwoordig in het World Fashion Centre in Nieuw-West. Morgen is de officiële opening.

Tot vlak voor de zomer zat Dress For Succes 14 jaar lang in een pand aan de Burgemeester de Vlugtlaan. Omdat daar de sloophamer doorheen gaat, moest de non-profitorganisatie op zoek naar een nieuwe plek. Dat is dus het World Fashion Centre geworden. Voorzitter Jeanine Blaauw noemt het een toepasselijke plek: "Fashion hoort bij ons. Het begint al met de rode loper die voor de ingang ligt. Dat vind ik mooi: het straalt toch uit: wees welkom. En we hebben een prachtige ruimte, die we in een paar weken tijd hebben met onze vrijwilligers opgeknapt." Verstopt De make-over van het pand was sneller klaar dan gepland, waardoor de nieuwe Dress For Succes-winkel al voor de officiële opening up and running is. Daardoor is het nu ook al duidelijk dat de nieuwe locatie ook zijn nadelen heeft vergeleken met de vorige. "We hadden een winkel met etalage. Nu zitten we verstopt in een pand", zegt Blaauw.

Quote "Klanten weten ons minder goed te vinden. Deze week werden we nog door iemand gebeld die dacht dat ze bij het World Trade Centre moest zijn." Jeanine Blauw, voorzitter van Dress for succes

Het vorige pand van Dress For Success

De nieuwe winkel is dus minder zichtbaar voor de buitenwereld. "Dat is wel een enorm verschil. Klanten weten ons ook minder goed te vinden. Deze week werden we nog door iemand gebeld die dacht dat ze bij het World Trade Centre moest zijn." Sloop De kans is trouwens klein dat Dress For Succes lang in dit pand kan blijven, want het ook World Fashion Centre staat op de nominatie om gesloopt te worden. "We mogen hier in ieder geval een jaar blijven", zegt Blaauw, die er alle vertrouwen in heeft dat er op termijn wel weer een nieuwe plek wordt gevonden. "We hebben nu een goede relatie met onze vastgoedpartner, die ons heeft gezegd dat wij een belangrijke prioriteit voor ze zijn. Dat is geen toezegging voor dit pand, maar het geeft wel vertrouwen voor de toekomst."