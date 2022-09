Drukte op Centraal Station voor Formule 1 in Zandvoort: NS rijdt met 12 treinen per uur

Het Formule 1-evenement duurt het hele weekend. Vandaag is de training, morgen de kwalificatie en zondag is de race. De NS rijdt het hele weekend met twaalf treinen per uur tussen het Centraal en Zandvoort. "Dit betekent iedere 5 minuten een trein. Zo kunnen we 10.000 reizigers per uur naar de F1 brengen", laat de NS weten.

Op de stations die langs het traject liggen zijn looproutes aangebracht, daarnaast rijden de Sprinters dit weekend op maximale lengte. Op het Centraal zijn werknemers van de NS bezig om de racefans gedoseerd toegang tot het perron te geven, zodat de treinen veilig en snel kunnen vertrekken. Er wordt rekening gehouden met fans die op een ander station opstappen.

Een ander Amsterdams station dat op het traject ligt is Sloterdijk. Ook daar staan veel racefans in de rij om een plekje te bemachtigen in de sprinter richting Zandvoort. De rij loopt door het hele station en wordt door middel van hekken in goede banen geleid.