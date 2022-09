Weteringschans hele maand september opgebroken

De tramhalte richting Leidseplein is tijdelijk een meter op 50 verplaatst in de richting van Paradiso, ter hoogte van Weteringschans 65-75. De halte komt op het fietspad, waardoor fietsers er niet meer langs kunnen. Ook wordt de weg tussen de Weteringschans en de brug naar de Spiegelgracht van gevel tot gevel opnieuw aangelegd.

Omleidingen

Fietsers die vanaf het Weteringcircuit komen moeten omfietsen via de Vijzelgracht, de Nieuwe Weteringstraat en de Lijnbaansgracht om zo op de Spiegelgracht te komen. Fietsers die onder het Rijksmuseum vandaan komen worden via de Stadshouderskade omgeleid naar het Leidseplein. Deze omleidingen gelden de hele maand.

In de periode tussen 5 en 16 september wordt de rest van het verkeer omgeleid. Auto's rijden via de Vijzelgracht en Prinsengracht om op de Spiegelgracht te komen. De route via de Museumbrug is afgesloten. Bestemmingsverkeer voor het Leidseplein rijdt via de trambaan.