Vijf aanhoudingen en 72 processen-verbaal tijdens taxicontrole richting Schiphol

Op de Oude Haagseweg, bij de A4, voerde de politie samen met andere instellingen woensdag een grootschalige taxicontrole uit. Van 14.00 uur tot 23.00 uur controleerden de agenten in totaal 130 taxi's. Naast de controle van de chauffeurs op een rijbewijs en een alcohol- en drugstest werden ook de voertuigen gecontroleerd.

Vijf chauffeurs werden aangehouden door de politie. Vier van hen voor het rijden onder invloed van drugs en één bestuurder voor illegaal taxivervoer. Ook stelde de agenten 72 keer een proces-verbaal op. Dat was voor zaken als rijden zonder geldige chauffeurskaart of met een geschorste chauffeurskaart. Ook hielden een aantal chauffeurs geen ritadministratie bij of bleken niet ingelogd met hun chauffeurskaart.

Uitkering als chauffeur

Het RDW was ook aanwezig bij de controle en controleerde taxivoertuigen op hun technische staat. Daarbij stuitten de controleurs op onder andere acht gladde en twee versleten banden en bleken meerdere voertuigen technische gebreken te hebben, zoals defecte verlichting. Zeven chauffeurs liepen tegen de lamp, omdat ze een uitkering bleken te hebben en hun taxiwerkzaamheden niet hadden opgegeven. Verder zijn er nog andere bekeuringen uitgeschreven voor verkeersovertredingen.