Financieel expert adviseert Ajax na miljoenendeals: "Stadion kopen, van de beurs af en derde ring"

Dat clubs uit de Premier League zoveel geld voor spelers kunnen betalen heeft grotendeels te maken met het geld dat er beschikbaar komt van de televisierechten. En die inkomsten zijn gigantisch. De komende drie jaar is maar liefst 12 miljard euro te verdelen, dus 4 miljard per seizoen. Dat wordt in Engeland redelijk gelijk verdeeld, dus dat betekent dat er gemiddeld 200 miljoen euro per club wordt overgemaakt. Dan hou je dus nog 100 miljoen over als je 'een Antony' koopt.

"Het leuke is, er kan een derde ring op de Arena. Er is zoveel vraag naar een seizoenskaart"

De opbrengsten van deze transferperiode zijn astronomisch hoog. Ajax harkte maar liefst 216 miljoen binnen met de verkoop van spelers. Daar komt ook gegarandeerd 45 miljoen euro bij van de deelname aan de Champions League. Dat geeft de club de nodige mogelijkheden om te investeren en niet alleen in spelers. "Ajax moet investeren in de Arena", aldus Rezelman.

"Er moeten veel meer toegangspoorten komen, want zo lang ik hier kom worden de rijen steeds langer. Het leuke is, er kan een derde ring op de Arena. 50.000 was vroeger heel veel, maar ze zouden nu wel 80.000 kunnen vullen. Kijk naar de vraag naar seizoenkaarten, kijk naar de vraag naar de Champions League-kaarten. Het zit allemaal stampvol en er worden enorme bedragen betaald voor tickets. Dus koop het stadion, verbouw het, maak het luxe en groter."

Aandelen

Volgens Rezelman zou het Ajax ook de mogelijkheid kunnen geven om van de beurs af te gaan. "Er zijn 18,3 miljoen aandelen, er staan hier 5 miljoen op de beurs", weet hij. "Doe dat keer 13 euro, dat is 65 miljoen. Met een rpemie van 20% zit je op 80 miljoen euro. Dus als je een beetje soepel rekent zorgt de verkoop van Antony ervoor dat Ajax van de beurs af kan gaan. Ik zou het morgen of overmorgen doen als ik Ajax was, maar daar wordt al jaren over nagedacht."