Fringe Festival brengt de rauwe randjes terug: "Amsterdam is aan het vertrutten"

Vanaf 1 tot en met 11 september is het Fringe Festival weer in Amsterdam. Het festival, dat letterlijk rafelrandjes-festival heet, zoekt de rafelrandjes van kunst en de stad op. Dat doen de makers door bijvoorbeeld te experimenteren met controversiële onderwerpen en kunstdisciplines. "Een podium creëren voor deze kunstenaars is cruciaal in een stad als Amsterdam."

In elf dagen zijn er in 54 verschillende voorstellingen te zien door de hele stad. Artistiek directeur Farnoosh Farnia vertelt dat er een grondige selectie is geweest op de driehonderd aanmeldingen. "We kijken niet naar hoeveel ervaring een maker heeft, maar we hebben echt gekeken naar hoe rauw en controversieel hun voorstellingen zijn." Farnia vertelt ze af en toe het 'rauwe randje' mist in de stad. "En over die rauwe verhalen en plekken hebben kunstenaars veel te zeggen. Daarom is Fringe zo belangrijk."

Moderne dans Elodie Emilisa is één van de artiesten die mag dansen onder de naam van Fringe. "Ik kijk niet naar trends, maar ik blijf vooral dicht bij mezelf." Fringe wordt ook wel gezien als een springplank voor jonge kunstenaars. Ook Elodie treedt deze week voor het eerst op met een moderne dans. "Het is een mooi platform voor een beginnende maker om je werk te laten zien aan een breed publiek." "Een podium creëren voor deze kunstenaars is cruciaal in een stad als Amsterdam", zegt Farnia. "Soms lijkt het alsof Amsterdam aan het vertrutten is. Die rafelrandjes maken Amsterdam tot wat het is." Toekomstplannen Farnia neemt na vijf jaar het stokje over van artistiek directeur Aukje Verhoog. "Mijn voorganger heeft het fantastisch gedaan, maar er zijn natuurlijk ook dingen die je als nieuwe directeur wil aanpakken. Zo wil ik er alles aan doen dat we op alle vlakken de rafelrandjes opzoeken." Farnia heeft het bijvoorbeeld over de randen van de stad. "Fringe moet echt in alle stadsdelen te zien zijn en niet alleen in het centrum. Maar ik kijk bijvoorbeeld ook naar de vormen van podia." Dit jaar zijn er namelijk ook voorstellingen te zien op daken, tegen muren aan. "Wie weet staan we volgend jaar ook op een boot."