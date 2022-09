Man die vrouwen uit niets bij billen en kruis greep krijgt tbs opgelegd

Op 21 november 2021 kneep hij een vrouw onverwacht en hard in de billen. Daarna zagen getuigen dat hij andere vrouwen bij de billen en kruis greep. Verder sloeg hij de telefoon en een bakje eten uit de handen van een man, waarna hij hem ook tegen zijn adamsappel, wenkbrauw en kaak sloeg. Een week eerder had hij een andere man tegen zijn oogkas gestompt na een woordenwisseling.

Zwakbegaafd niveau

De man is in het Pieter Baan Centrum geobserveerd. De deskundigen concludeerden dat hij een verstandelijke beperking heeft en hierdoor hoogstens op zwakbegaafd niveau functioneert. Daarnaast heeft hij een psychotische stoornis. Omdat zijn keuzes volledig beïnvloed werden door die stoornis en zijn beperking, vonden de deskundigen dat hij daar geen straf voor hoeft te krijgen.

"Uit de dossierstukken komt naar voren dat verdachte vrijwel meteen agressief reageert en geweld gebruikt als hem iets niet aanstaat", schrijft de rechtbank in het vonnis. "Het risico op geweld en (seksueel) agressief gedrag wordt door de psycholoog en psychiater als hoog ingeschat." Hij had tijdens de aanrandingen en mishandelingen een mes bij zich en heeft dat mes op 11 november aan het slachtoffer laten zien.

Gevaar voor de veiligheid

Daarnaast heeft hij geen ziekte-inzicht, is hij niet gemotiveerd om zich te laten behandelen en ziet hij de noodzaak niet in van medicatiegebruik. Het risico op herhaling is volgens de rechtbank groot en de kans is daarnaast reëel is dat het geweld daarbij ernstiger wordt. Hij vormt een gevaar voor de veiligheid van anderen. De man had al een strafblad. In 2020 en 2021 werden gevangenisstraffen opgelegd voor geweld en bedreigingen.

Er zijn volgens de rechtbank daarom genoeg redenen om hem gedwongen en langdurig te laten behandelen. Het is vooraf nog niet duidelijk hoe lang die behandeling duurt. Er zit in ieder geval geen maximale duur aan de tbs-maatregel met dwangverpleging, omdat het onder meer ging om aanrandingen.