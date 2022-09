Grote drukte bij Arena leidt niet tot problemen: "We hebben het wel eens drukker gezien"

De grote drukte in het Arenagebied heeft vanavond niet voor problemen gezorgd. De NS liet tussen 14.15 uur en 20.30 uur geen treinen stoppen op stations Bijlmer Arena en Holendrecht vanwege de verwachte drukte rond de Formule 1 in Zandvoort, de wedstrijd van Ajax en twee concerten. Het GVB liet extra metro's rijden en vervoerde tot het begin van de avond zo'n 15.000 mensen.

Het resulteerde in lange rijen fans voor de deuren van de concertzalen, die door een groot deel van het Arenagebied voerden. Omdat het etenstijd was bleef een deel van de Ajaxsupporters bovendien hangen om iets te eten. En dat zorgde voor een kleine ophoping: "Je staat lang te wachten bij de poortjes en in de metro sta je op elkaar gedrukt", vertellen twee jonge Ajacieden. "We kwamen er eerst niet doorheen, maar gelukkig zijn er veel mensen om je te helpen. Er kwam meteen iemand naar ons toe." Ondanks de drukte was de sfeer rustig en gemoedelijk. Rond 19.00 uur waren de meeste Ajacieden vertrokken.

Rond 18.30 uur was het op zijn drukst rond de Arena. Op dat moment was de wedstrijd van Ajax net afgelopen en gingen de Ziggo Dome en AFAS Live voor de concerten van respectievelijk Kensington en Yade Lauren bijna open. Om de drukte te spreiden openden de concertzalen hun deuren een halfuur later om 19.00 uur.

De gemeente houdt de in- en uitstroom van bezoekers aan het gebied de rest van de avond nog in de gaten. Omdat de treinen om 20.30 uur ook weer stoppen op Bijlmer Arena, worden er echter geen problemen meer verwacht. Maar voor die tijd is het voor sommigen nog even puzzelen: Het wordt een interessante onderneming", vertelt een man op het perron. "Ik ben benieuwd of we in Alkmaar aangaan komen. Maar we hebben de tijd, de zon schijnt en Ajax heeft gewonnen. Dus het zal wel goedkomen."

Maatregelen

"Als we deze maatregelen niet hadden genomen, dan waren voetbalfans die richting huis wilden reizen, geconfronteerd met overvolle treinen met grote groepen racefans vanuit Zandvoort. Met als gevolg zeer onveilige situaties zowel in de treinen als op de stations in het Arenagebied", liet de NS eerder weten.

Eerder dit jaar ontstond zo'n situatie bij het station Bijlmer Arena. Op 15 juli speelde Ed Sheeran in de Johan Cruijff Arena en Toto in de Ziggo Dome. Treinreizigers zouden toen zeker anderhalf uur hebben moeten wachten in een grote massa met mensen.

Uit een evaluatie van alle betrokken partijen kwam naar voren dat vanwege een tekort aan personeel de bezoekers van de concerten niet op looproutes naar station Strandvliet en station Duivendrecht werden gewezen. Daardoor ontstond de grote mensenmassa bij Bijlmer Arena.