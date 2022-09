Centraal Station vol met Formule 1-fans: "Super Max gaat gewoon op 1!"

De laatste dag van de Dutch Grand Prix is aangebroken. Op het Centraal Station staan de racefans al vroeg in het oranje gehuld op weg naar het circuit in Zandvoort. De NS heeft extra maatregelen getroffen: elke 5 minuten rijdt er een trein richting Zandvoort, waardoor er 12.000 reizigers per uur vervoerd kunnen worden.