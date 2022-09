Honderden mensen op Museumplein voor demonstratie tegen situatie Ter Apel

De demonstratie, die gelijktijdig met de manifestatie op de Dam plaatsvond, wordt georganiseerd door actiegroep MiGreat. Vrijwilligers van die groep boden de afgelopen week noodhulp aan in Ter Apel. Volgens MiGreat is de opvangcrisis te wijten aan 'een falende overheid' en is de situatie in strijd met mensenrechten en het Europese recht.

'Schaamteloos'

“We staan iedere dag in Ter Apel. Het is schandalig hoe mensen hier behandeld worden.”, zei Roos Ykema (27), initiatiefnemer en voorzitter van MiGreat, voorafgaand aan de demonstratie. “Nog schaamtelozer is het feit dat dit kabinet deze zelf gecreëerde ellende gebruikt om een nog harder asielbeleid te voeren. We roepen het kabinet op: maak plek!”

Een woordvoerder van de burgemeester laat weten dat de demonstratie vreedzaam is verlopen.