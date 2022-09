Gemeente Amsterdam haalt tegels op voor groenere tuinen: "Hoe groener, hoe beter met warme zomers"

Deze zomer was het droog, warm en zonnig. Volgens het KNMI was dit zelfs de op twee na warmste zomer ooit gemeten. Vooral in de stad is het benauwd en is afkoelen lastig omdat steen warmte vasthoudt. In Amsterdam Informeert gaan we langs bij Kala Newman. Zij heeft met behulp van de gemeente de tegels in haar tuin vervangen door meer groen voor wat verkoeling.

Amsterdammers kunnen in september en oktober tuintegels gratis door de gemeente op laten halen. Zo moet de stad koeler en groener worden. Kala Newman heeft al gebruik gemaakt van deze service. "Je meldt aan hoeveel tegels je hebt, vervolgens zet je ze op straat en dan worden ze de volgende dag opgehaald. Dat is heel fijn, want dat geeft je een stok achter de deur om het echt te gaan doen."

Volgens programmamanager van Amsterdam Rainproof Daniel Goedbloed heeft een groene tuin meer voordelen dan een betegelde tuin. Stenen in de tuin houden warmte erg lang vast en er is geen schaduw van bomen en planten. Ook kan het regenwater niet goed wegstromen waardoor er meer kans is op wateroverlast in de stad, aldus Goedbloed. "Daarnaast is een groene tuin stressverminderend omdat je in een aangename omgeving zit. Het zorgt voor meer groen en biodiversiteit. Dus echt goed voor de natuur in de stad en voor de insecten en vogels. Als het zo warm is, dan zorgt zo'n groene tuin echt voor verkoeling omdat het water verdampt."

Amsterdam Informeert - Kala Newman in haar groene tuin

Ook Newman heeft de voordelen van een groene tuin afgelopen zomer gemerkt. "Het was deze zomer natuurlijk super warm, maar door onze groene tuin goed uit te houden. We hebben veel besjes in de tuin waar de kinderen lekker van kunnen snoepen. Dus hoe groener, hoe beter met warme zomers"