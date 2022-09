Groot mediacircus tijdens eerste collegedag prinses Amalia: "Dit is historisch"

Haar college begint pas om 17.00 uur, maar om 15.30 uur staan de eerste camera's al voor de deur van de Roeterseilandcampus van de Universiteit van Amsterdam. Op wie er gewacht wordt is voor veel kersverse studenten de vraag, maar al snel wordt het duidelijk: de kroonprinses start vandaag met haar studie PPLE.

"Dit is echt historisch materiaal", vindt RTL Boulevard-verslaggever en royaltykenner Annemarie de Kunder: "We kennen de beelden van Beatrix dat ze daar liep in Leiden, en ook Willem-Alexander. Dit is iets wat we echt nog jaren gaan terugzien." Het is de eerste keer dat de prinses helemaal in haar eentje in het openbaar voor de camera verschijnt.