NS-personeel staakt vrijdag opnieuw, ook in Amsterdam

De NS-werknemers voeren actie voor een betere cao. Ze eisen onder meer een loonsverhoging van 4,5 procent en willen dat er iets gedaan wordt aan de werkdruk. In de ogen van het personeel is die nu te hoog. Met afspraken over verlof, opleidingen en vaste banen voor uitzendkrachten, willen ze dat daar verandering in komt. De afgelopen weken staakte het NS-personeel ook al vier dagen.

'Actietrein'

"Ze krijgen op deze manier niet de kans om hun werk goed te doen", zegt CNV-onderhandelaar Jerry Piqué over de medewerkers. "NS zal echt over de brug moeten komen met een goede cao, waar meer waardering uit spreekt. Anders raast de actietrein helaas gewoon door."

Het personeel staakt ook op andere dagen. Op 13 september in de regio's Noord, Oost en Zuid. Twee dagen later, op 15 september, wordt er in regio Midden gestaakt.