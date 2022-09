Stad NL V De Straten gaat Binnenskamers bij Cody Hochstenbach: “Een woning hebben is een mensenrecht”

In De Straten van Amsterdam trekt AT5 de stad in op zoek naar bijzondere verhalen van Amsterdammers uit alle hoeken van de stad. Vandaag gaan we Binnenskamers bij stadsgeograaf en schrijver Cody Hochstenbach.

Bijna alle Amsterdammers hebben er op één of andere manier mee te maken: De wooncrisis. Vaak hebben we het dan over het tekort aan koopwoningen en de hoge huizenprijzen. Of over de lange wachttijden voor een sociale huurwoning. Maar in deze gevallen gaat het vaak over mensen die nog wel een dak boven hun hoofd hebben. Hoe zit het met de mensen die dat dreigen te verliezen, of helemaal niet hebben? Cody Hochstenbach schreef het boek Uitgewoond over de verstrekkende gevolgen van de wooncrisis.

We ontmoeten Cody in de Transvaalbuurt. De wooncrisis is goed terug te zien in deze buurt: de woningen worden gerenoveerd en voor veel geld verkocht. “Hier in de Transvaalbuurt betaal je ook gewoon een half miljoen voor zestig vierkante meter." Ze lopen langs een kraakpand waar een poster de sterk stijgende huizenprijzen in Amsterdam van de afgelopen 25 jaar illustreert.“Als je snel een woning nodig hebt omdat er wat gebeurt in je leven, dan heb je er natuurlijk niks aan als je veertien jaar moet wachten."

Quote “Juist die woning is de stabiele basis om aan je herstel te beginnen” Cody Hochstenbach

Iemand die daar alles van weet is Denny. Hij is om economische redenen dakloos geraakt en heeft negen jaar geen thuis gehad. Cody noemt het voorbeeld van Denny “exemplarisch” en pleit ervoor dat het beleid zo wordt aangepast dat dakloze mensen eerst een woning krijgen voordat verdere problematiek wordt aangepakt. “Juist die woning is de stabiele basis om aan je herstel te beginnen.”

Hoe ziet de woning van een wooncrisisexpert eruit: 1100 euro kale huur voor 67 vierkante meter. “De belegger om de hoek vraagt gerust 1600 euro voor dezelfde woning.” Deze woning is gebouwd voor arbeiders door een socialistische woningbouwvereniging. Dan is deze huurprijs die ervoor gevraagd wordt dus best veel geld. Verder is de wooncrisis ook op een andere manier terug te zien in zijn woning: “Eigenlijk is deze woning veel te groot voor mij”. Hij heeft een rommelkamer over in zijn appartement en wil zijn woning ruilen met een jong gezin voor een kleinere woning, maar daarin krijgt hij geen hulp van de woningcorporatie.

De Straten ging eerder op bezoek bij Tayfun Balçık die vertelde hoe het wachten op een sociale huurwoning zijn leven heeft beïnvloed.