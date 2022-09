Amsterdamse Sportweek: "We willen zoveel mogelijk Amsterdammers laten sporten"

De Amsterdamse Sportweek start aanstaande vrijdag. Tijdens de sportweek openen zo'n honderd sportclubs in de hele stad hun deuren, ook voor mensen die (nog) niet sporten. Tot en met zondag 25 september 2022 zijn er door de hele stad activiteiten waar alle Amsterdammers gratis aan mee kunnen doen. In Amsterdam Informeert nemen we alvast een kijkje bij een hiphoples in Noord en een floorballtraining in oost.

AT5

Eén van de sportlocaties die vanaf vrijdag hun deuren opent is Huis van de Wijk De Evenaar in Tuindorp. Hier wordt onder andere hiphop les gegeven. De sfeer tijdens de les zit er goed in. Voor de meisjes die de hiphoples volgen is de dansles een goede uitlaatklep. "Als je bijvoorbeeld een beetje een stomme dag hebt gehad kan je gewoon lekker dansen", vertelt Elana. Haar dansmaatje Inay vult haar aan. "Het is ook goed voor je zelfvertrouwen omdat je goed moet letten op je gezichtsuitdrukking en die moet je goed uit durven stralen."

Floorball in sporthal Oostenburg

We gaan ook langs bij sporthal Oostenburg voor een lesje floorball. Deze sport is een mix tussen ijs-en zaalhockey. "Het heeft componenten van beide sporten, je speelt met een ring om het veld heen zoals bij ijshockey, maar je speelt het met sportschoenen in plaats van schaatsen", aldus één van de spelers. Jasper Meijer is trainer. "Wij organiseren floorball omdat we zoveel mogelijk Amsterdammers aan het sporten willen krijgen. Daarom stellen we onze deuren open voor jong en oud. " Deze en nog veel meer sporten zijn gratis te beoefenen tijdens de Amsterdamse Sportweek van vrijdag 16 tot en met zondag 25 september. .