'Peukenzuiger' zorgt voor schone straten in Haarlemmerbuurt: "Kom, kom peukjes!"

Uit een proef is gebleken dat er zeker één peuk per meter op de stoep ligt, maar ook het andere zwerfafval wordt aangepakt. De buurt wordt structureel schoongehouden door een groep dak- en thuislozen, die elke dag om 9.00 uur verzamelen bij Koffiehuis Amsterdam.

"Daar zijn zo'n 25 mannen en een paar vrouwen bij betrokken", legt directeur stichting Koffiehuis Amsterdam Roel Piera uit. "Dan beginnen we met een ontbijtje en wat koffie. Daarna gaan ze elk half uur gaat er een groepje van 8 à 10 mensen de deur uit om de buurt schoon te maken."

Mobiele stofzuiger

Sinds deze week is ook de peukenzuiger daar onderdeel van. "Het is een mobiele stofzuiger die we gebruiken om sigarettenpeuken op te zuigen", aldus initiatiefnemer Hans Baaij. "De reden om dat te doen is omdat ik mij enorm ergerde aan alle peuken bij ons in de straat, maar eigenlijk in de hele stad. Toen dacht ik in plaats van om mij er alleen maar aan te ergeren ga ik er wat aan doen. Toen hebben we met subsidie van de gemeente Amsterdam deze peukenstofzuiger kunnen kopen."

In samenwerking met de Stofzuigerkoning in de Jan van Galenstraat realiseerde Baaij, samen met het Koffiehuis Amsterdam, de nieuwe aanwinst voor het schoonmaakteam. Mourad, die al lange tijd bij het koffiehuis voor dak- en thuislozen komt, is één van de uitverkorenen om de 'peukenzuiger' te mogen bedienen. "Er zijn wel 1000 peuken op straat en het is vies", beschrijft hij in de Haarlemmerstraat. "Eerst liet Roel mij het apparaat zien en hij legde het om mijn schouder. Ik dacht 'wauw, astronaut' haha. Het is mooi en leuk. Kom, kom peukjes!"