Feestgevoel bij café P96 om vergunning terrasboot: "Ik ben nog steeds in shock!"

Het is een omstreden onderwerp voor de Jordanees, de terrasboot van café P96 aan de Prinsengracht. Het café bestaat al veertig jaar en de boot heeft er tot voor kort altijd zonder problemen gelegen. Tot er in 2017 klachten kwamen en handhaving erop af gestuurd werd. Na jaren discussie en aanvragen van vergunningen is dan nu toch eindelijk het hoge woord eruit. "De boot blijft, het is niet te geloven", begint eigenaar Edmee de Waal van Veen.

Het café besloot een vergunning aan te vragen, maar die werd afgewezen. Na steun van de buurt met veel handtekeningen en een positief advies van de stadsdeelcommissie leek het toch niet te lukken. "Maar toen kwam maandag ineens die brief van Femke Halsema, we hadden dit zó niet zien aankomen maar zijn zó gelukkig", vertelt Edmee met een gigantische lach op haar gezicht.

Tot 2017 werd de boot daar gedoogd. "De gemeente wist ervan, het was niet of de boot uit de lucht kwam vallen", vertelt Edmee. Tot het moment dat er volgens beide dames een buurman in dat jaar meldingen begon te maken van overlast. Handhaving kwam op de boot af, en het terras moest stoppen. "Gelukkig kregen we eerst nog een coronavergunning."

Ze zijn nog steeds in shock, vertellen eigenaren Els en Edmee, tevens moeder en dochter. "Veertig jaar geleden startte ik dit café", vertelt Els de Waal. "Er zat een junkenboot tegenover waar we veel last van hadden. Toen de boot wegging kwam er een lege plek, dus we dachten: we leggen er zelf wat neer!"

Ook de buurt is blij. Om de haverklap lopen er buren binnen om Edmee en Els, en de derde generatie die inmiddels ook in het café staat, te feliciteren. "Het is zo fijn, iedereen komt bloemen brengen." Ondanks het ongeloof maakt Edmee wel al plannen: "We kunnen nu de boot weer naar onderhoud sturen, nu we weer zeker weten dat we verder mogen. Dus we willen nieuw meubilair en de boot kan weer een lik verf gebruiken."

"Een echt feest met de buurt duurt nog even, daar moeten we nog dingen voor organiseren", vertelt Els. "Maar we proosten nu het nog mooi weer is in de avonden."