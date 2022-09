Liveblog: Eerste Rangers-fans in de stad voor Champions League-duel met Ajax

Een vlucht die vandaag een aantal Rangers-supporters naar Amsterdam zou brengen is op het laatste moment geannuleerd, waardoor een deel van de Schotse-supporters niet bij het duel aanwezig kunnen zijn. Op Twitter schrijft een supporter dat de vlucht, die omgerekend 727 euro kost, in eerste instantie was de eindlocatie van de vlucht veranderd van Schiphol naar de luchthaven van Brussel. Ook de terugvlucht was al eerder gewijzigd: de vlucht zou niet landen in Glasgow, maar in Prestwick. Zo'n kleine 53 kilometer van de stad.

Uiteindelijk werd besloten dat de hele reis werd geannuleerd. Een andere supporter deelt de mail die hij heeft ontvangen van de reismaatschappij. "We hebben meerdere pogingen ondernomen om een ​​alternatieve optie te bieden, maar vanwege een wereldwijd personeelstekort zijn we genoodzaakt te annuleren", schrijft de organisatie.