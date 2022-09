Herinrichting Eerste van Swindenstraat: "Had dat lekker in de coronatijd gedaan"

De Eerste van Swindenstraat krijgt een enorme opknapbeurt. Zo moet de stoep groter worden en de rijbaan kleiner. Ook komen er nieuwe bomen en eenrichtingsverkeer. Momenteel wordt er flink gewerkt aan de eerste fase: de gasleidingen en elektriciteitskabels worden vervangen. De makers van Het Verkeer nemen een kijkje bij de werkzaamheden.

AT5

Als we aankomen op de Eerste van Swindenstraat wordt er al hard gewerkt. Een groot deel van de stoep ligt open, waardoor we de kabels en leidingen goed kunnen zien. Er zijn al langer plannen om de Eerste van Swindenstraat opnieuw in te richten. Begin augustus zijn de werkzaamheden dan ook echt begonnen. Omgevingsmanager Willemijn Luchtenbelt vertelt ons dat de de straat meer de uitstraling van een winkelstraat gaat krijgen. "Fietsers delen straks de rijbaan met de auto’s. Er komt langparkeren waardoor je bredere stoepen krijgt. Verder vervangen we alle bomen met nieuwe bomen en komt er eenrichtingsverkeer."

De invoering van het eenrichtingsverkeer ligt vrij gevoelig in de buurt. Niet iedereen is hier blij mee. Vooral ondernemers zijn bang dat winkels en de Dappermarkt slecht te bereiken zijn. Toch is er gekozen om dit door te voeren. "Het eenrichtingsverhaal is een lang verhaal geweest met voor- en tegenstanders. Er waren een aantal bewoners die heel erg voorstander waren van het eenrichtingsverkeer. Vandaar dat we daar toch voor zijn gegaan," vertelt Luchtenbelt.

Een bloemenverkoopster op de Dappermarkt vertelt ons over de gevolgen van de werkzaamheden. Zij komt hier al van jongs af aan en is bang dat klanten haar kraam straks niet meer kunnen bereiken. Vooral de timing van de werkzaamheden is voor haar erg ongelukkig. "Had dat lekker in de coronatijd gedaan dan hadden ze de hele straat voor hun eigen. Wij mochten niet staan door die anderhalve meter."

Dat de straat aan vernieuwing toe was, daar zijn de meeste buurtbewoners en ondernemers het met elkaar over eens. "Als je hier met je fiets of met je auto rijdt, dan is het een wirwar en een chaotische toestand. Eigenlijk best wel gevaarlijk, dus ik denk dat er wel verbetering mogelijk is," vertelt een buurtbewoonster. Maar de straat moet niet te saai worden volgens een andere bewoner die tegen eenrichtingsverkeer is. "Gewoon de auto's dwars door mekaar, fietsers door mekaar. Een beetje ruzie, een beetje gedoe. Dat is gewoon leven!"

Gevolgen voor het verkeer Op het moment is de tunnel tussen de Eerste van Swindenstraat en de Javastraat afgesloten voor autoverkeer. Het eenrichtingsverkeer is al van kracht en auto's kunnen alleen nog vanuit de Linnaeustraat de Eerste van Swindenstraat inrijden. Buurtbewoners kunnen last hebben van de werkzaamheden als er voor de deur gewerkt wordt. De werkzaamheden duren tot en met april 2024.