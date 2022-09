Gemeente gaat ingrijpen bij 'handel in voetbaldromen'

De gemeente wil de wildgroei van voetbalscholen in de stad, die zorgen voor een vercommercialisering van het jeugdvoetbal, een halt toeroepen. Dat kondigde wethouder sport Sofyan Mbarki (PvdA) vanmiddag aan in de raadscommissie. Hij zei dat hij er soms 'pijn van krijgt in zijn buik'.

Regulering moet ervoor gaan zorgen dat er meer zicht komt op de voetbalscholen, waarvan er zeker tachtig, maar mogelijk nog meer zijn.

Veel voetbalscholen verkopen onrealistische dromen aan kinderen en hun ouders om profvoetballer te worden, zo schreef de Sportraad al eerder dit jaar. "Ze wakkeren deze dromen in veel gevallen aan door jeugdspelers op te hemelen en profstages voor te spiegelen."

Mbarki zei vanmiddag over het commerciële succes van de scholen: "Je ziet in de stad dat ouders van alles regelen om die uurtjes voetbalschool per week te kunnen betalen." Ook kwam een anekdote ter sprake van een vader die met zijn kind van zes tactische besprekingen heeft, in plaats van over het plezier in voetbal.

Toezicht ontbreekt

Er is op dit moment, vanwege het ontbreken van regels, geen toezicht op de voetbalscholen. Ook is er geen sprake van een verplichte verklaring omtrent gedrag (VOG) voor betrokken medewerkers, terwijl bij clubs hiervan wel sprake is. "Je weet niet waar jonge kinderen met volwassenen mee bezig zijn, terwijl ze juist die dromen verkopen. Daar heb ik het meest pijn van in mijn buik", zei Mbarki.

De gemeente heeft geen direct contact met de scholen op dit moment. "We willen afspraken maken over onder andere de VOG."

Velden

Volgens Mbarki is het nu zo dat sommige voetbalscholen regelmatig velden in de stad oneigenlijk gebruiken. "Soms gaan ze gewoon een veld op tot ze gezien worden", zei de wethouder. Hij wil dan ook dat voetbalscholen gaan betalen voor het gebruik van velden, waarvoor de gemeente ook de portemonnee trekt.