Politie houdt ruim twintig supporters aan rond duel tussen Ajax en Rangers

De politie heeft rond de Champions League-wedstrijd van vandaag tussen Ajax en Rangers FC ruim twintig supporters aangehouden. Een aantal aanhoudingen had te maken met het afsteken van vuurwerk.

Rondom de wedstrijd heeft de politie ruim twintig mensen aangehouden. "Voor verschillende strafbare feiten waaronder het afsteken van vuurwerk en het verstoren van de openbare orde", schrijft de politie. Eén supporter werd aangehouden voor het discrimineren en beledigen van een medewerker van de Johan Cruijff Arena.

Veiligheidsrisicogebied

Voorafgaand aan de wedstrijd had burgemeester Femke Halsema besloten dat de winkels in het Wallengebied geen alcohol mochten verkopen en dat het gebied rond de Johan Cruijff Arena werd aangewezen als een veiligheidsrisicogebied. Daardoor kon iedereen in de omgeving van het stadion preventief worden gefouilleerd door de politie.

Ook werd er besloten harder op te treden tegen het dragen en in het bezit zijn van gezichtsbedekkende kleding. In het bezit zijn van een bivakmuts kan zorgen voor een stadionverbod van zes maanden, terwijl het dragen ervan kan leiden tot een stadionverbod van achttien maanden. Agenten knoopten eerder op de middag op de Dam gesprekken aan met Rangers-supporters om dat uit te leggen.

Volgens de politie is er ondanks de aanhoudingen een feestelijke sfeer in de binnenstad en rondom het stadion geweest vandaag.