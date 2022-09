Defensie oefent met zoekacties: "Nu heeft de verdronken man ook explosieven om"

De afgelopen dagen heeft de Koninklijke Marine getraind voor speciale zoekoperaties. Dat doen ze elk jaar in een andere stad en dit jaar kon het in Amsterdam. In het scenario van vandaag moest de marine een verdronken duiker uit het water halen die mogelijk explosieven om had. "Je hoop dat je dit nooit echt hoeft te doen, maar de realiteit is anders."

"Vanmorgen heeft de brandweer tijdens een oefening per toeval een persoon in het water aangetroffen", vertelt luitenant-ter-zee en duikofficier, Bas van der Eng. Hij legt het oefenscenario uit. "De brandweer zag daarbij een aantal draden. Ze vertrouwden het niet en hebben de politie gebeld, die ons hebben ingelicht."

Volgens Van der Eng is de samenwerking belangrijk. "Ons werk lijkt op veel vlakken op elkaar, maar door zo'n training komen we ook achter onze verschillende krachten. Die kennis kunnen we de volgende keer weer gebruiken."

"Als je in het echt slachtoffer vindt die geborgen moeten worden, is dat een uitdagende taak"

Terroristische aanslag

Verder met de oefening. Volgens de marine is het namelijk mogelijk dat de drenkeling een terrorist is. "In het scenario is hier morgen een evenement gepland. Het kan zijn dat hij met de explosieven een terroristische aanslag aan het voorbereiden was." Dat maakt de situatie ingewikkeld, want dat betekent dat de persoon wellicht al meerdere bommen in de buurt heeft geplaatst. "Later vandaag doen we daarom nog een zoekactie."

Mentale knop omzetten

Ondanks dat er vandaag alleen wordt geoefend, voelt Van der Eng gezonde spanning. "Als je in het echt een slachtoffer vindt die geborgen moeten worden, is dat een uitdagende taak", vertelt hij. Het hoort bij het werk volgens de luitenant-ter-zee, maar er moet wel een mentale knop voor worden omgezet. "Gelukkig hebben we een hecht team en ondersteunen we elkaar ook na zo'n opdracht."

De zoekactie van vandaag was de laatste oefening van de week.