Twee minderjarigen gewond bij verschillende steekpartijen

Op zowel het Iepenplein in Oost als het Balboaplein in West is vanavond iemand neergestoken. Beide keren was het slachtoffer minderjarig.

De steekpartij op het Balboaoplein vond rond 17.15 uur plaats. Volgens een politiewoordvoerder probeerde het slachtoffer twee ruziënde jongeren uit elkaar te halen, maar werd hij toen hij tussen die twee in stond zelf gestoken.

De jongen is zelf naar het ziekenhuis gegaan, waardoor er geen ambulance opgeroepen hoefde te worden. De politie zoekt naar twee verdachten en heeft tot nu toe nog niemand aangehouden.

Ongeveer een uur later was het raak op het Iepenplein. De politiewoordvoerder zegt dat er door adequaat en daadkrachtig handelen van agenten er al korte tijd later een verdachte kon worden opgepakt. Het slachtoffer is per ambulance naar het ziekenhuis gebracht, hij was wel aanspreekbaar.