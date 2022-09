Terugkijken: koningin Elizabeth op bezoek in Amsterdam voor 400-jarig bestaan Engelse Kerk

Koningin Elizabeth is vier keer op bezoek geweest in de stad. De Britse regent, die gisteren op 96-jarige leeftijd overleed, zette voor het laatst voet in Amsterdam in 2007, toen de Engelse Kerk op het Begijnhof zijn 400-jarig bestaan vierde. AT5 was bij het hoogbezoek van the queen aan de stad.

Na afloop van de dienst tekende zowel Elizabeth als Beatrix had gastenboek van de kerk. Daarmee zat de dag in Amsterdam voor de queen er nog niet op. De vorstin bracht ook nog een bezoek aan het Amsterdam Museum, toen nog het Amsterdam Historisch. Waar opnieuw vele wachtenden een glimp van de queen probeerden op te vangen.

Op een koude 5 februari in 2007 kwam Elizabeth samen met haar man prins Phillip en koningin Beatrix aan op het Spui. Opgewacht door veel Amsterdammers die een glimp van de queen wilden opvangen én door burgemeester Job Cohen. Het viertal, terwijl Cohen druk in gesprek was met de queen, liep samen het Begijnhof binnen. Daar groette de queen de dominee van de Engelse Kerk en verdween het viertal voor de speciale dienst.

Drie keer eerder

Drie van de vier keer dat de vorstin op bezoek kwam in de stad was voor de geboorte van AT5. In 1958 kwam Elizabeth voor het eerst aan in Amsterdam. De toen 31-jarige koningin legde onder andere een krans bij het monument op de Dam neer.

Vier jaar later, in 1962, kwam de koningin voor de tweede keer op bezoek naar de stad. Ze was uitgenodigd voor 25-jarig huwelijk van koningin Juliana en prins Bernhard. Daarna duurde het een tijd voordat de queen opnieuw in Amsterdam was. In 1988 bezocht zij een tentoonstelling in De Nieuwe Kerk over Willem III en zijn vrouw Mary.