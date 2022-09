Giftige bacterie in water Oosterpark

In het water van het Oosterpark zit waarschijnlijk een giftige bacterie. Sinds twee weken worden er veel dode vogels en vissen bij het water aangetroffen. Bij deze dieren is botulisme, een vergiftiging door een bacterie, geconstateerd. Zowel mensen als dieren kunnen er ziek van worden.

De gemeente vraagt aan bezoekers van het park om zowel henzelf als de huisdieren niet in het water te laten gaan. "Door de regen en warmte van de afgelopen dagen, is de kans op aanwezigheid van giftige bacteriën groter. Ga het water niet in en houd kinderen en honden op het droge", schrijft de gemeente.

Sinds 1 september staan er vier borden met het verzoek het water niet in te gaan, deze zullen tot in ieder geval 15 september blijven staan in het park. Daarnaast onderzoekt Waternet het water op bacteriën en bestrijdt ze waar mogelijk. De dierenambulance haalt de zieke dieren op.