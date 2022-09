Snackbar Eiburgh moet over zeven weken weg van de gemeente: "Ik ben hartstikke in paniek"

Al 25 jaar zit aan de voet van de Amsterdamsebrug snackbar Eiburgh, befaamd onder andere om zijn de zelfgemaakte friet en het patatje stoofvlees. Maar vorige week kreeg eigenaar Frans Splinter een verontrustende brief van de gemeente.

AT5

De friettent moet namelijk op last van een dwangsom binnen acht weken zijn afgebroken. Volgens de lezing zou de onderneming in Zeeburg in strijd zijn met het bestemmingsplan. Maar de afgelopen kwart eeuw was dat geen probleem. Splinter kreeg een vergunning en zou van de gemeente drie jaar van tevoren horen als hij weg moet als er bijvoorbeeld gebouwd zou gaan worden.

De zelfgemaakte frieten achter de zaak

Intussen is er contact geweest met stadsdeel Oost dat uitbaters Frans Splinter en Tonnie Frank gaat uitnodigen voor een gesprek. Dat zal pas na 19 september gebeuren, dan bespreekt het dagelijks bestuur de zaak eerst 'intern'. In de tussentijd is de ondernemers op het hart gedrukt 'niet in paniek te raken'.



"Maar je ziet het, we zijn hartstikke in paniek", zegt Splinter voor zijn toonbank.

Snackbar Eiburgh aan de Zuiderzeeweg