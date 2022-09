Elizabeth bezocht Amsterdam vier keer: "Het was heel gemoedelijk"

Een beleefde, geïnteresseerde vrouw met koninklijke uitstraling. Drie Amsterdammers vertellen over hun ontmoeting met The Queen.

Veen vertikt het. "Ik geef iedereen een hand, dus ook de Britse koningin." Een Britse secretaris keert terug naar Buckingham Palace om het nieuws aan Elizabeth over te brengen. Niet veel later krijgt Veen bericht: de koningin is akkoord. "Ik heb dat later ook nog eens met koningin Beatrix besproken, die moest er ook om lachen."

Ernst Veen moet er nu, 34 jaar na dato, nog steeds om lachen. Toen koningin Elizabeth in 1988 de Nieuwe Kerk bezocht voor een tentoonstelling over de Glorieuze Revolutie, kreeg Veen als directeur van de kerk een uitgebreide lijst met do's & don'ts voor de kiezen. Op de lijst van verboden stond - onder andere - het schudden van de hand van Her Majesty.

In 2007 komt Elizabeth voor de laatste keer naar Amsterdam, voor een jubileum van de Engelse Kerk en een bezoek aan het aangrenzende Amsterdam Museum. Peter Jacobs, verantwoordelijk voor het gebouwenbeheer bij het museum, is de man die achter de schermen het bezoek van minuut tot minuut regelt. Een beste klus. "U moet zich voorstellen, we hadden te maken met de ambassadeur, het Britse hof en hun beveiliging, het Nederlandse hof en hun beveiliging." De dag zelf verloopt echter vlekkeloos. "Eigenlijk was het heel gemoedelijk, ja", zegt Jacobs.

De Engelse Kerk staat op het Begijnhof, een hofje waar uitsluitend bewoond door vrouwen. Die zijn dagen in touw om het bezoek van de queen voor te bereiden. "Er lag nog geen blaadje op de grond", vertelt Ruth Dreier. Het bezoek van Elizabeth maakt diepe indruk op haar. "Ik woon in het hoogste huis hier, en zag de queen met Beatrix binnenkomen via de Spuipoort. Twee koninginnen - en twee vrouwen die ik zeer bewonder."

Waar ze minder van onder de indruk is: de beveiliging. "Ze lieten een hond een rondje rennen op het grasveld, en dat was het", lacht ze. Het tekent de ontspannenheid van het bezoek. "Het was geen pracht en praal. Het was heel ontspannen allemaal." Jacobs beaamt dat. "In 1988 was er nog een dreiging vanuit de IRA uit Noord-Ierland. Daar was in 2007 geen sprake van."

En nu maar wachten tot Charles op bezoek komt. De stad zal de nieuwe Britse koning goed bevallen, denkt Veen. "Hij houdt van architectuur en van cultuur. Wat dat betreft hoeft hij zich hier niet te vervelen."