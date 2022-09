Man trekt vuurwapen bij drugsdeal in Da Costabuurt, politie massaal opgeroepen

De politie is vanavond massaal uitgerukt nadat een agent in burger een gewapende man zag. De man is daarna weggerend en nog voortvluchtig.

Op de De Clercqstraat, Bilderdijkstraat en Ter Haarstraat werd een groot aantal politiewagens gezien. "Zeker 10-20 politieauto’s", laat een buurtbewoner aan AT5 weten. "Rijden hier rond. Lijkt alsof ze iemand zoeken. Nu al sinds 21:15 aan de gang en blijven rondrijden tot nu 21:27."

Een ander: "Dit hele blok is omsingeld van wat ik kan zien. Minimaal drie politie auto’s op elke hoek." Er hing ook een politiehelikopter boven de wijk, maar die is inmiddels weg.

Assistentie collega

"Er was een mogelijke drugsdeal op de Bilderdijkstraat, waarbij iemand een wapen trok", zegt een politiewoordvoerder. Een agent in burger was getuige en probeerde de gewapende man toen tevergeefs aan te houden.

Een wijkagent schrijft op Instagram dat er daarna een melding 'assistentie collega' werd gegeven. "Gelukkig gaat het goed met de collega", schrijft hij. "Dit is een melding waarbij we al onze werkzaamheden afbreken en ons met spoed begeven naar de collega om hem of haar te helpen."