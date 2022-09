Botulisme in Oosterpark: "Mijn hond had heel veel last van diarree"

De gemeente waarschuwt voor een giftige bacterie in het water van het Oosterpark. Sinds eind augustus worden er dode vissen en vogels in het water gevonden die de gemeente dagelijks opruimt. Maar omdat de waarschuwingsborden niet altijd voor iedereen even zichtbaar zijn, wijzen de hondenbezitters elkaar op het gevaar.

De gemeente heeft inmiddels borden geplaatst met een waarschuwing die tot tenminste 15 september zullen blijven staan. Maar niet iedereen ziet de borden. Daarom waarschuwen bezoekers met een hond elkaar onderling.

"Ze is een paar dagen geleden ziek geworden, ze had heel veel last van diarree", vertelt een parkbezoeker over haar hondje. Honden kunnen in de tussentijd beter op een andere manier verkoeling zoeken.