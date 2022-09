Vier maanden voorwaardelijk voor vrouw die man in oog stak

Een 26-jarige vrouw krijgt een voorwaardelijke celstraf van vier maanden en een taakstraf van 180 uur voor het mishandelen van een man. Het slachtoffer, een vriend van de vrouw, werd daarbij in zijn linkeroog gestoken, waardoor hij aan die kant permanent blind raakte.

De vrouw was samen met andere vrienden in december 2019 bij de man te gast voor een kerstdiner. Ze kreeg een hoogoplopende ruzie met de gastheer, die haar vervolgens het huis uit begeleidde. Nadat de vrouw daarna opnieuw binnen wist te komen, stak ze de man met een scherp voorwerp in zijn gezicht.

Trauma

Het Openbaar Ministerie eiste eerder acht maanden cel. Omdat er is aangetoond dat de vrouw trauma's heeft opgelopen waardoor ze nu met psychische problemen kampt, kiest de rechter voor een lagere straf. Wel moet de vrouw een schadevergoeding van 35.000 euro betalen en is ze verplicht zich te laten behandelen bij een forensische zorginstelling.